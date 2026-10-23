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        Erzurum'un 325 yıllık manevi mirası Kurşunlu Cami ve Medresesi restore ediliyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da Osmanlı döneminde Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından 325 yıl önce yaptırılan ve çok sayıda ilim insanının yetişmesine katkı sağlayan Kurşunlu Cami ve Medresesi'ni restore ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Erzurum'un 325 yıllık manevi mirası Kurşunlu Cami ve Medresesi restore ediliyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da Osmanlı döneminde Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından 325 yıl önce yaptırılan ve çok sayıda ilim insanının yetişmesine katkı sağlayan Kurşunlu Cami ve Medresesi'ni restore ediyor.

        Sultan Ahmed'in hocalığını yapan ve Osmanlı padişahlarından IV. Mehmed ile II. Mustafa dönemlerinde şeyhülislamlık görevini yürüten Feyzullah Efendi tarafından 1701'de aynı anda cami ve medrese inşa edilerek bir külliye oluşturuldu.

        Kaynaklarda Feyziye Cami ve Medresesi olarak da geçen külliyedeki cami, kubbesinin kurşunla kaplı olması nedeniyle zamanla Kurşunlu Cami adıyla anılmaya başlandı.

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        Tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra geçmişte ilim insanlarının yetişmesine katkı sunan medresesiyle de dikkati çeken külliyede, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce özgün mimari özellikleri korunarak gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        - Kısa sürede ibadete açılacak

        Restorasyon kapsamında caminin tamamen kurşunla kaplı kubbesi, aslına uygun şekilde yeniden ihya ediliyor. Ayrıca medrese alanlarında da onarım ve yenileme çalışmaları yapılan 325 yıllık manevi mirasın, kısa süre sonra yeniden cemaatle buluşması planlanıyor.

        Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, Erzurum'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu medeniyetlerin izlerinin hemen her mahallede görüldüğünü anlattı.

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        Kurşunlu Cami ve Medresesi'nin bu çağa bırakılan manevi bir miras olduğunu ifade eden Uslu, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Kurşunlu Cami ve Medresesi'nde adıyla müsemma bir şekilde önce yıpranan kurşunlarını değiştirmeyle işe başladık. Aynı zamanda bozulan zemin, caminin içerisindeki boya, sıva, caminin ve medresenin müştemilatı, abdesthaneleri ile külliyatlı bir çalışmanın içerisine girdik." dedi.

        Yaklaşık bir ay önce çalışmaların başladığını söyleyen Uslu, hava şartlarının uygun olması halinde 10 gün içinde restorasyonun tamamlanacağını açıkladı.

        - "Tescilli bir eser, özel bir cami"

        Ecdad mirasını gelecek nesillere bırakmak istediklerini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

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        "Camimiz 1700'lü yıllarda Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından yapılmış. Tarihi dokusu var, aynı zamanda bir kültür varlığı. Biz yaptığımız bütün çalışmaları Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna projelerimizi sunarak onların onayı doğrultusunda yapıyoruz. Zaten bütün restorasyon çalışmalarında özellikle azami olarak titiz davrandığımız konu aslına uygun olarak yapmak. Bu camimiz de özel bir cami. Tescilli bir eser olduğu için aslına uygun, Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanan proje dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

        Medresenin tarihi önemine de dikkat çeken Uslu, "Buradaki medresemiz topluma ilim adamı yetiştirmiş bir medrese. Tarihi bir dokusu ve bir hassasiyeti var. Aynı hassasiyetle aynı nesli yetiştirmek için biz bu imkanı sağlayıp, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek sivil toplum kuruluşları üzerinden bu hizmetin devam etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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