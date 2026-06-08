Erzurum'un asırlık çınarı Salli nine 114 yaşında

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 100 yaşına kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeyen 114 yaşındaki Salli nine, doğduğu köyde hayatını sürdürüyor.



Erzurum'un İspir ilçesinde 1 Temmuz 1912'de dünyaya gelen Salli Yalçın, 1,5 yaşında annesini, 3 yaşında babasını kaybetti.



Teyzesinin büyüttüğü Yalçın, zorluklarla dolu bir hayat geçirdi. Genç yaşta evlenen Yalçın, şu an en büyüğü 80 yaşında olan 5 çocuk dünyaya getirdi.



Çiftçilikle uğraşan ve üretmekten vazgeçmeyen Yalçın, İspir'de başkalarının tarlalarını sürerek aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı, yaya olarak Artvin yaylalarına da giderek göçerlik yaptı.



Ürünlerini başta Artvin ve Rize olmak üzere bölge illerindeki pazarlarda sepetin içinde satan Yalçın, doğayla ve toprakla iç içe bir yaşam sürdü.



100 yaşına kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeyen Yalçın, bir asrı aşkın zaman önce doğduğu Elmalı Mahallesi'ndeki oğlunun evinde hayatına devam ediyor.



İlerleyen yaşına bağlı olarak son 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan asırlık çınarın en büyük destekçisi ise 76 yaşındaki oğlu Hüseyin ve gelini 65 yaşındaki Ayşe Yalçın.



Yaklaşık yarım asırdır aynı çatı altında yaşayan Ayşe Yalçın, kayınvalidesinin tüm günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.



Gelininin gösterdiği özen ve sevgiyle yaşama tutunan Yalçın, gelinine duasını eksik etmiyor.



Hayat arkadaşını 22 sene önce kaybeden Salli Yalçın, yaz mevsimini İspir'in Elmalı Mahallesi'nde, kış aylarını ise genellikle Rize'de geçiriyor.



- "Torunlarının torunlarını gördü"



Gelin Ayşe Yalçın, AA muhabirine, sevgiyle kayınvalidesinin hizmetini yaptığını söyledi.



Anne ve babasından ne gördüyse onu devam ettirdiğine dikkati çeken Yalçın, "Annem babam vefat etti. Anne olarak ben onu biliyorum. Onu asla kayınvalide olarak görmedim. O bana Allah'ın verdiği bir nimet. Canıgönülden bakıyorum. O bizim bebeğimiz." ifadelerini kullandı.



Yalçın, "Annem hep 'Minderi koyan kendi oturur.' derdi. Biz de minderimizi koyduk. Evlatlarımız da inşallah bize bakar. İyilik de yaparsak kendimize, kötülük de yaparsak kendimize." diye konuştu.



Yaşlılara sevgi ve saygı gösterilmesinin önemini vurgulayan Yalçın, "Bir bardak su verdiğin zaman güler yüzle vereceksin." dedi.



Ayşe Yalçın, "Bazen torunları ziyarete geliyor. Torunlarının torunlarını gördü. Benim torunumun çocuğunu gördü." ifadesini kullandı.



Salli ninenin oğlu Hüseyin Yalçın ise annesinin yaşlılık dışında ömrü boyunca neredeyse hiç hastaneye gitmediğini söyledi.



Yalçın, "Annemin bu kadar yaşa kadar sağlıklı olmasının sırrı buralarda yaşamaktı. Biz çocukken tarlaları hep annem biçerdi. Kendi halinde yıllarca hep çalıştı." diye konuştu.

