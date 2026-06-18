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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde asfalt çalışmaları başladı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaz boyunca devam edecek asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Erzurum'un Aziziye ilçesinde asfalt çalışmaları başladı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaz boyunca devam edecek asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

        Aziziye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaz mevsimi boyunca kara yollarında devam edecek asfaltlama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada Belediyenin bir süre önce asfalt üretim tesisini kurduğu ve ilçe genelindeki tüm ulaşım yollarının modernize edilmesinin planlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, çalışmalarda kazı, dolgu ve zemin sıkıştırma işlemlerinin de gerçekleştirileceğini belirtti.

        Akpunar, şunları kaydetti:

        "Bu yaz sezonuna asfaltla mühür vuracağımızı her platformda ifade etmiş ve planlamalarımızı da bu doğrultuda yapmıştık. Ekiplerimizin sahaya ilk kazmayı vurmasıyla başlayan asfalt çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürüteceğiz. Sezon boyunca devam edecek çalışmaların sonucunda ilçemizdeki bütün ulaşım ağlarına dokunmuş olacağız. Göreceksiniz emeğimize de beklediğinize de ziyadesiyle değecek."

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