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        Erzurum'un lezzet mirası, gastronomi lisesinde yetişen geleceğin şefleriyle yaşatılacak

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde "gastronomi şehri" ünvanıyla yer alan Erzurum'da, yöresel lezzetlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yetiştireceği geleceğin şefleriyle kentin zengin mutfak mirasını yaşatmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Erzurum'un lezzet mirası, gastronomi lisesinde yetişen geleceğin şefleriyle yaşatılacak

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde "gastronomi şehri" ünvanıyla yer alan Erzurum'da, yöresel lezzetlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yetiştireceği geleceğin şefleriyle kentin zengin mutfak mirasını yaşatmayı hedefliyor.

        Zengin mutfak kültürüyle ön plana çıkan kentte geçen yıl kurulan lise, yöresel lezzetleri korumayı, gelecek nesillere aktarmayı ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

        Eğitim programında öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı mutfak eğitimleriyle mesleğe hazırlanıyor. İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim verilen okulda öğrenciler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfakları, yiyecek-içecek hizmetleri, hijyen, gıda güvenliği ve mutfak sanatları alanlarında eğitim alıyor.

        Öğrencilere, yabancı dil desteğiyle uluslararası gastronomi sektörüne yönelik donanım kazandırılması da hedefleniyor.

        Erzurum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde gastronomi alanında yer almasının ardından hayata geçirilen okulun, kentin zengin mutfak kültürünün korunmasına, gastronomi alanındaki marka değerinin güçlenmesine ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımında görev alacak geleceğin şefleri ile uzmanlarının yetişmesine katkı sunması planlanıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gastronomi Müdürü Resul Parlak, AA muhabirine, kentin UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak tescillendiğini ve bu alanda çalışmaların kurumlar arası işbirlikleriyle sürdürüldüğünü söyledi.

        Anadolu'da kurulan ilk gastronomi lisesinin Erzurum'da olduğunu anımsatan Parlak, kentte gastronomi bilincinin oluşmaya başladığını anlattı.

        - "Unutulmaya yüz tutmuş yemekler daha bilinir hale gelecek"

        Lisenin gastronomiye önemli katkılar sunacağını ifade eden Parlak, "Unutulmaya yüz tutmuş, nenelerimizin, babaannelerimizin, yaptığı ama bugün evlerimizde çok az gördüğümüz, bugünkü kuşaklarımızın az tanıdığı yemeklerimizin artık daha bilinir hale geleceği, kültürümüzle kuşaklar arasında bir bağ kuracağı, bu bağın da sonraki nesillere aktarılması konusunda çok önemli bir katkı sağlayacağı ümidindeyiz." dedi.

        Parlak, lisenin gastronomi dışında şehir ekonomisine de önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yöreye ait yemeklerin, bu şehirde yapılmaya başlanması, yeni işletmelerin ortaya çıkmasına sebep olacak. Bunun yanında gastronominin diğer turizm çeşitleriyle beraber hareket ettiğini düşünürsek, gelen vatandaşın daha farklı çeşitlerle damak tatlarıyla buluşacağı bir nokta olacak. İnanıyoruz ki, buradan yetişen şeflerimiz, Erzurum'un bütün yönleriyle tanıtımına katkı sağlayacaklar. Lisenin, Anadolu'da ilk olması hasebiyle burada neler yapıldığını gözlemek için gelecek insanlar olacak. İlk olmamız hasebiyle insanların buradan aldıklarını kendi illerine, kendi ülkelerine, dünyanın çeşitli yerlerine götürecekler. Bu da bizi ziyadesiyle memnun edecek. Biz de bu liseden mezun olacak arkadaşlarımızın, yarın kendi alanlarında yetişerek, Erzurum'daki ürünlerin yapımında, gösteriminde, tanıtımında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Başka kültürlerle etkileşim haline gireceğini düşünüyoruz."

        Öğrencilerin bilinçli olarak liseyi tercih ettiğini söyleyen Parlak, "Gastronominin sadece mutfakta yemek yapmak olmadığını, kültürlerin bir etkileşimi olduğunu, insanların fikir dünyalarında kreatif yeni ürünlerin de çıkartılabileceğini, bunun sadece yöreye ait olmadığını sınava giren öğrencilerde çok net görüyoruz. Ümitvar olduk. Gördük ki arkadan çok bilinçli bir nesil geliyor." dedi.

        - Yetenek sınavı, LGS ve İngilizce puanlarıyla liseye girilebiliyor

        Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Efiloğlu ise liseye LGS (Liselere Geçiş Sistemi), yabancı dil ve yetenek sınavının puanlarıyla öğrenci kabul edildiğini anlattı.

        Akademisyenler, meslek temsilcileri, İngilizce ve rehberlik öğretmenleri ile okul idarecilerinden oluşan 9 kişilik jürinin kararıyla okula girmeye hak kazanan 72 öğrencinin alım süreçlerinde sadece yemeğe yatkınlığın değil, aynı zamanda kendini ifade edebilme ve yabancı dillerinin de değerlendirme kriteri olduğunu dile getiren Efiloğlu, şöyle konuştu:

        "Gastronomi insanlarımızın kafasında yeni yeni oturmaya başlayan bir kavram ama gastronomi ve yemek deyince sadece aşçılık gibi dar bir kavram oluşuyor. Gastronomi dediğimiz geçmişten bu yana getirdiğimiz bir kültür. Bu kültüre sahip çıktıkça ve onu dünyaya tanıttıkça çıkan bir şey. Gastronomi liselerine bu anlamda çok önemli bir görev düşüyor. Biz de saklı kalmış, Doğu Anadolu bölgesindeki lezzetlerimizi ortaya çıkarmaya çalışacağız."

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