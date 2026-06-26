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        Erzurum'un mahallelerinde metruk yapılar ve yıkıntılar temizleniyor

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye tarafından başlatılan çalışmayla 69 mahallede metruk bina ve yıkıntıların temizlenmesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Erzurum'un mahallelerinde metruk yapılar ve yıkıntılar temizleniyor

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye tarafından başlatılan çalışmayla 69 mahallede metruk bina ve yıkıntıların temizlenmesine başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aziziye Belediyesi ilçe genelindeki yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla kırsal mahallelerde yürüttüğü kapsamlı temizlik ve saha çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye ekipleri, mahalle statüsüne kavuşturulan toplam 69 köyde çalışarak ilçenin çehresini değiştiriyor. Çalışmalar kapsamında, görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike saçan metruk yapı ve yıkıntılar ortadan kaldırılıyor.

        Ekipler, bir yandan detaylı hafriyat temizliği gerçekleştirirken, diğer yandan çevre ve insan sağlığını korumak adına hayvansal atıkların bertaraf edilmesi işlemlerini de titizlikle yürütüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, hizmetlerin merkez veya kırsal ayrımı yapılmadan tüm ilçeye eşit şekilde ulaştırıldığını belirtti.

        Çalışmalarla ilgili bilgi veren Akpunar, "İster merkez olsun ister kırsal, Aziziye'mizin her mahallesini, her sokağını ve her köşesini inci tanesine dönüştüreceğiz. Ekiplerimiz 69 mahallemizde sahada gece gündüz demeden çalışıyor. İlçemizin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için bu temizlik ve dönüşüm hamlelerimiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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