Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri ETÜ'nün yapay zeka tabanlı beslenme projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

        ETÜ'nün yapay zeka tabanlı beslenme projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) görev yapan akademisyenler ile bir yüksek lisans öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı beslenme projesi, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:46 Güncelleme:
        ETÜ'nün yapay zeka tabanlı beslenme projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) görev yapan akademisyenler ile bir yüksek lisans öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı beslenme projesi, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nursena Bayğın yürütücülüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Akalın ile yüksek lisans öğrencisi İlknur Akcaba çalışma yaptı.

        Hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Beslenme Planları: Metabolomik Verilerin Analizi ve Uygulaması" projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Proje kapsamında, bireylerin metabolomik profilleri, klinik sağlık verileri ve yaşam tarzı özellikleri birlikte analiz edilerek yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş beslenme önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

        Bu doğrultuda, derin öğrenme ve gelişmiş makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bireylerin fizyolojik özelliklerine uygun beslenme önerileri sunabilen yenilikçi bir karar destek sistemi tasarlanacak.

        Geliştirilecek sistemde açık kaynaklı sağlık ve metabolomik veri setlerinden yararlanılarak, farklı veri türlerinin birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru ve kişiye özel öneriler üretilmesi amaçlanıyor.

        Sistemin, sağlıklı yaşam farkındalığının artırılmasına, obezite ve metabolik hastalıklarla mücadelede bilimsel temelli çözümler sunulmasına ve gelecekte geliştirilebilecek mobil sağlık uygulamalarına altyapı oluşturması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Öğretmenlerden duygu dolu bir kültür yolculuğu
        Öğretmenlerden duygu dolu bir kültür yolculuğu
        "Biz Bize Yeteriz" dediler, çocukların eğitimine gönüllü destek oldular
        "Biz Bize Yeteriz" dediler, çocukların eğitimine gönüllü destek oldular
        Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
        Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
        Vali Aydın Baruş Palandöken'de
        Vali Aydın Baruş Palandöken'de
        Kur'an kursunda yıl sonu coşkusu
        Kur'an kursunda yıl sonu coşkusu
        Vali Baruş'a vakıf bilgilendirmesi
        Vali Baruş'a vakıf bilgilendirmesi