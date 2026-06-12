ETÜ'nün yapay zeka tabanlı beslenme projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) görev yapan akademisyenler ile bir yüksek lisans öğrencisinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı beslenme projesi, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nursena Bayğın yürütücülüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Akalın ile yüksek lisans öğrencisi İlknur Akcaba çalışma yaptı.



Hazırlanan "Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Beslenme Planları: Metabolomik Verilerin Analizi ve Uygulaması" projesi TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.



Proje kapsamında, bireylerin metabolomik profilleri, klinik sağlık verileri ve yaşam tarzı özellikleri birlikte analiz edilerek yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş beslenme önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.



Bu doğrultuda, derin öğrenme ve gelişmiş makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bireylerin fizyolojik özelliklerine uygun beslenme önerileri sunabilen yenilikçi bir karar destek sistemi tasarlanacak.



Geliştirilecek sistemde açık kaynaklı sağlık ve metabolomik veri setlerinden yararlanılarak, farklı veri türlerinin birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru ve kişiye özel öneriler üretilmesi amaçlanıyor.



Sistemin, sağlıklı yaşam farkındalığının artırılmasına, obezite ve metabolik hastalıklarla mücadelede bilimsel temelli çözümler sunulmasına ve gelecekte geliştirilebilecek mobil sağlık uygulamalarına altyapı oluşturması hedefleniyor.

