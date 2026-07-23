Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, oynadığı hazırlık maçında Kuveyt'in Al-Arabi SC takımını 3-1 yendi.
Giriş: 23.07.2026 - 21:06 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, oynadığı hazırlık maçında Kuveyt'in Al-Arabi SC takımını 3-1 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kuveyt'in Al-Arabi SC takımı ile Erzurumspor FK karşılaştı.
Erzurumspor FK, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakayı 3-1 kazandı.
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