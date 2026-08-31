Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyede

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyede

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adliyede

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirilen zanlıların sorgu işlemleri devam ediyor.

        Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

        Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Dolu yağışı Palandöken'i beyaza bürüdü
        Dolu yağışı Palandöken'i beyaza bürüdü
        Yükseköğretimde yeni dönem: Üniversite-sektör iş birliği güçleniyor
        Yükseköğretimde yeni dönem: Üniversite-sektör iş birliği güçleniyor
        Valilikten kabul töreni
        Valilikten kabul töreni
        Anadolu Yıldızlar Ligi kupaları sahiplerini buldu
        Anadolu Yıldızlar Ligi kupaları sahiplerini buldu
        Esnafın kendi astığı tabela ses getirdi, belediye harekete geçti
        Esnafın kendi astığı tabela ses getirdi, belediye harekete geçti
        Erzurum'da asırlık bir miras: Erzurum sevdalılarını buluşturan konak
        Erzurum'da asırlık bir miras: Erzurum sevdalılarını buluşturan konak