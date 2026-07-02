GÜNCELLEME - Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Rabia Ana Mahallesi 2. Kars Kapı Caddesi'nde Berşan Ağyürek (23), silahlı saldırıya uğradı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan Ağyürek, çevredekiler tarafından kendi otomobiliyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda ve hastanenin acil servisi önüne bırakılan otomobilde çalışma yaptı.



Otomobilde yapılan incelemede arka camda kurşun izi, olay yerinde ise boş kovan tespit edildi.



Tedavisi devam eden Ağyürek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, U.R. (20) ile O.R'yi (17) kent merkezinde yakaladı.

