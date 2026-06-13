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        GÜNCELLEME - Erzurum'da yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren izci hayatını kaybetti

        Erzurum'da, ormanlık ve dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:19 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren izci hayatını kaybetti

        Erzurum'da, ormanlık ve dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi, hayatını kaybetti.

        Federasyon üyesi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı.

        Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine, gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.

        Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı.

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Karslı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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