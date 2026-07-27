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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri GÜNCELLEME - Gülistan Doku soruşturmasında 18 şüpheli daha gözaltına alındı

        GÜNCELLEME - Gülistan Doku soruşturmasında 18 şüpheli daha gözaltına alındı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:06 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Gülistan Doku soruşturmasında 18 şüpheli daha gözaltına alındı

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapıldı.

        Gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Doku'nun kaybolması ve sürecin cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında, soruşturma üzerinden resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmalarının, dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmesine devam edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan ilk tespitlere göre, dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel'in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte, kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği, tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluşmuştur. Bu kapsamda, Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

        - 15 zanlı tutuklanmıştı

        Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

        Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğulları Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, iş insanı O.Y, Y.A, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla, Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

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