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        Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden etkilenip hattat oldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da güvenlik görevlisi Şakir Gökgöz, çocukluk yıllarında imkansızlıklar nedeniyle yarım kalan hat sanatı tutkusuna, nöbette izlediği TRT'nin "Yazı Medeniyeti" belgeselinden etkilenerek yeniden başladı ve yaklaşık 10 yıllık eğitimin ardından icazet alarak hattat oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden etkilenip hattat oldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da güvenlik görevlisi Şakir Gökgöz, çocukluk yıllarında imkansızlıklar nedeniyle yarım kalan hat sanatı tutkusuna, nöbette izlediği TRT'nin "Yazı Medeniyeti" belgeselinden etkilenerek yeniden başladı ve yaklaşık 10 yıllık eğitimin ardından icazet alarak hattat oldu.

        Kentte yaşayan 52 yaşındaki Şakir Gökgöz, çocukluğunda aldığı medrese eğitimi ve sonrasında öğrenim gördüğü imam hatip lisesinde, hat sanatına duyduğu merakı, imkansızlıklar nedeniyle ilerletemedi.

        Aradan geçen yıllarda Gökgöz, farklı iş dallarında çalışarak hayatını idame ettirdi. Güvenlik görevlisi olarak görev yaparken nöbet sırasında izlediği TRT'nin "Yazı Medeniyeti" belgeseli Gökgöz'ün hayatını değiştirdi.

        Belgeselden etkilenen Gökgöz, önce kendi imkanlarıyla ağaç dallarından kalem yapıp dolma kalem mürekkebiyle yazmayı denedi, daha sonra bir hat hocası bularak meşk çalışmalarına başladı.

        10 yılın ardından icazet alan Gökgöz, yıllar sonra başladığı sanatta yüzlerce eser üretirken, öğrenci de yetiştirmeye başladı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait sanat atölyesinde sanatını icra eden Gökgöz, aynı zamanda kente gelen turistlere de hat sanatının inceliklerini anlatıyor.

        Hattat Şakir Gökgöz, AA muhabirine, yazıya çocukluğunda da ilgisi olduğunu ancak o zamanlarda ilerletemediğini söyledi.

        Gökgöz, "Çocukken medresede, kesik kalemlerle Hadis-i Şerifler yazıyordum. Daha sonrasında İmam Hatip Lisesi zamanlarımda tahtaya tebeşirle, besmele, kısa isimler, Allah'ın isimlerini veya kısa hadisleri yazmaya çalışıyordum ama olmuyordu. O zaman bir eğitmenimiz bir hocamız olmadığı için yaptıklarımız askıda kaldı." dedi.

        - İzlediği belgesel hayatını değiştirdi

        Gökgöz, şöyle devam etti:

        "Güvenlik görevlisi görevimi yaptığım zaman internetten film izliyordum. Yani boşa zaman kaybediyordum. Biraz da belgesel izleyeyim dedim. TRT'de 'Yazı Medeniyeti' belgeselini izledim. Orada Üstat hocalarımız Hasan Çelebi, Fuat Başar, Davut Bektaş, yazı hakkında bir şeyler anlatıyordu. Fuat Hocamız, besmelenin besinin noktasını yarım saat anlattı. Benim de içime öyle bir uhde düştü. Ben de yazabilir miyim diye düşündüm. O zaman çarşıya çıktım. Kalem, mürekkep bulamadım. Dolma kalem mürekkebiyle ve ağaç dallarıyla kalem şekline getirip yazmaya çalıştım. Baktım ki bu böyle olmuyor. Bir hocaya ihtiyacım var dedim. Hocamı aradım ve buldum. Onunla meşk etmeye devam ettim."

        Hocasından aldığı derslerden sonra çok yoğun bir yazma sürecine girdiğini anlatan Gökgöz, günde 12 saat boyunca yazı yazdığı zamanları olduğunu söyledi.

        - 10 yılda icazet aldı

        2023 yılında İstanbul'da Ahmet Kutluhan Hoca'dan icazet aldığını belirten Gökgöz, "Talebelik yine devam ediyor. Şu anda bile yazdığım eserleri önce hocama gösteriyorum. Hocam tamam bu olmuş diyorsa altına imzamı atıyorum." diye konuştu.

        Gökgöz, daha önceleri inşaatlarda alçı, boya, sıva işleri yaptığını ve asabiyet sorunu olduğunu dile getirirken, hat sanatına yöneldikten sonra sabrı öğrendiğini ve asabiyetinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

        Hat sanatına çok geç başladığını aktaran Gökgöz, "Keşkelerimiz var. Keşke, İmam Hatip Lisesi'nde bir hocamız bize bir öncülük etseydi. Bu yazının maneviyatını, güzelliğini bize anlatsaydı belki de o zaman başlayacaktım. Ama takdiriilahi böyleymiş." diye konuştu.

        Ebeveynlere de seslenen Gökgöz, her çocuğun mutlaka bir sanatla uğraşması gerektiğini ve böylelikle çocukların kötü şeylerden uzaklaşacağını kaydetti.

        - Hat sanatına hizmet ediyor

        Hat sanatını sürdürmek için yeni öğrenciler de yetiştiren Gökgöz, "Ben gelenekten ve hocamızdan ne öğrendiysem talebelerime de onu aktarıyorum. Mehmet Şevki Efendi'nin meşk kitabı var. Rabbi yessir'le başlıyor. Önce o satırı yazdırıyoruz. 4 ay, 5 ay veya 6 ay hem sabrını ölçüyoruz hem de elinin yatkınlığına bakıyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Burada da gelenlere duvardaki eserler hakkında bilgi veriyorum. Hangi hat çeşidinin kullanıldığını anlatıyorum." dedi.

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