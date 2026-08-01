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        Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da 12 yıldır Hepatit B'ye bağlı hastalığı nedeniyle tedavi gören 54 yaşındaki Gülçin Taş, 20 yıl önce hamile olduğunu öğrendiğinde aldırmak istediği oğlundan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da 12 yıldır Hepatit B'ye bağlı hastalığı nedeniyle tedavi gören 54 yaşındaki Gülçin Taş, 20 yıl önce hamile olduğunu öğrendiğinde aldırmak istediği oğlundan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

        Ağrı'da yaşayan 4 çocuk annesi 54 yaşındaki Taş'a, 12 yıl önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

        Uzun yıllar tedavi gören ancak hastalığının ilerlemesi üzerine karaciğer nakli gereken Taş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu.

        Nakil öncesi yapılan değerlendirmelerde 3 kızının dokusu nakle uygun bulunmadı.

        Bunun üzerine annesine ciğerinden bir parça verebilmek için tetkik yaptıran 20 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'in, karaciğer dokusunun nakle uygun olduğu belirlendi.

        Taş'ın, hamileliğini öğrendiği dönemde aldırmayı düşündüğü oğlu Muhammed Emin'den​​​​​​​ alınan karaciğer dokusu, merkezin müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından hastaya nakledildi.

        Gülçin Taş, AA muhabirine, 12 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konulduktan sonra Erzurum'da uzun yıllar tedavi gördüğünü söyledi.

        Yaklaşık 3 ay önce organ nakli kararı verildiğini belirten Taş, kızlarının organlarını vermek istediğini ancak sadece oğlunun dokusunun nakle uygun olduğunu aktardı.

        - "Nakilden sonra 'bak anne ben hayırlı evlat çıktım' diyor"

        Oğluna hamile kaldığında bir kızının henüz bebek olduğunu vurgulayan Taş, şöyle konuştu:

        "Kızım daha 5-6 aylıktı o dönemde gebelik çıktı, eşimi arayıp istemediğimi söyledim. O da 'aldırma vardır bir hikmeti' demişti. Hikmeti de buymuş. Aldırmak istediğim oğlumun karaciğer dokusuyla hayata tutundum, bu mutluluk tarif edilemez, bu bir lütuf, bunu kelimelerle ifade edemem. Allah oğluma uzun ömür versin, onu çok seviyorum. Oğluma 'seni aldıracaktım' diye şaka yapardım, nakilden sonra 'bak anne ben hayırlı evlat çıktım' diyor. "

        Nakli yapan Altundaş ve ekibine teşekkür eden Taş, "Tedavi sürecimde çok stresli bir dönemde organ nakli gerektiği belirtildi. Karnım şişmiş ve su toplamıştı. Sonra organ nakline geldik." ifadesini kullandı.

        Organ Nakli Merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Küçük de en uygun canlı vericinin oğlu olduğunun belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen başarılı organ nakliyle hastayı sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

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