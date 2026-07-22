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        Iğdır'da düşüp beyin kanaması geçiren bebek ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi

        Iğdır'da pusetten düşüp beyin kanaması geçiren bebek, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Iğdır'da düşüp beyin kanaması geçiren bebek ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi

        Iğdır'da pusetten düşüp beyin kanaması geçiren bebek, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, kentteki hastanede dün annesinin sıra beklediği sırada 13 günlük Çiğdem G, pusetten baş üstü yere düştü.

        Sağlık ekiplerince müdahale edilen bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve kafasında kırıklar olduğu belirlendi.


        Ameliyata alınan bebeğin daha sonra tedavisinin takibi için Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bebek, ambulans helikopterle Iğdır'dan alınarak Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansa nakledilen Çiğdem G, Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

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