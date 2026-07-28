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        Karın ağrısı çeken kadın, nadir görülen hastalığından kapalı ameliyatla kurtuldu

        Erzurum'da 4 yıldır yemek sonrası şiddetli karın ağrısı yaşayan kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) ameliyatla nadir görülen hastalığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Karın ağrısı çeken kadın, nadir görülen hastalığından kapalı ameliyatla kurtuldu

        Erzurum'da 4 yıldır yemek sonrası şiddetli karın ağrısı yaşayan kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) ameliyatla nadir görülen hastalığından kurtuldu.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce yemek sonrası şiddetli karın ağrısı, kusma ve kilo kaybı şikayetleri başlayan 21 yaşındaki kadın hasta, yurt içi ve dışındaki birçok sağlık merkezine başvurmasına rağmen kesin tedaviye ulaşamadı.

        Bir süre önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Rıfat Peksöz ile Dr. Öğr. Üyesi Enes Ağırman'a başvuran kadına, tetkiklerin ardından tıp literatüründe nadir görülen Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) tanısı konularak tedavi başlatıldı.

        Kadın hasta, Peksöz ve Ağırman'ın ekibi ile Dr. Abdulkadir Aktepe tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        - "Operasyon başarıyla tamamlandı"


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Peksöz, hastalığın nadir görüldüğüne işaret ederek, özellikle yemek sonrası ortaya çıkan karın ağrısı, kusma ve kilo kaybı gibi şikayetlerin hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini aktardı.


        Hastanın 4 yıl boyunca kesin tedaviye ulaşamadığını belirten Peksöz, şöyle devam etti:

        "Bazı merkezlerde operasyonun yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle cerrahi tedaviden kaçınılmış. Hastanemizde yapılan ayrıntılı klinik ve radyolojik değerlendirmelerin ardından ameliyata karar verildi ve laparoskopik cerrahi planlandı. Küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilen bu yöntemle hastamızda ameliyat sonrası daha az ağrı, hastanede daha kısa yatış süresi, daha hızlı iyileşme ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Operasyon başarıyla tamamlandı."

        Peksöz, operasyonun ikinci günü itibarıyla hastanın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

        Elde edilen başarının deneyimli cerrahi ekip, multidisipliner yaklaşım ve hastanenin güçlü teknolojik altyapısının bir sonucu olduğunu vurgulayan Peksöz, "Bu imkanların sağlanmasında desteklerini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyor, ameliyat ve tedavi sürecinde emeği geçen tüm ameliyathane ve servis ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hastamıza da sağlıklı ve kaliteli bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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