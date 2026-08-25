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        Kesilme riski bulunan ayağı Erzurum'daki tedaviyle kurtarıldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Diyabete bağlı 3 yıldır iyileşmeyen yarası nedeniyle ayağını kaybetme riski bulunan 38 yaşındaki hasta, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yara bakım tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kesilme riski bulunan ayağı Erzurum'daki tedaviyle kurtarıldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Diyabete bağlı 3 yıldır iyileşmeyen yarası nedeniyle ayağını kaybetme riski bulunan 38 yaşındaki hasta, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yara bakım tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        İzmir'de yaşayan 38 yaşındaki diyabet hastası Taner Demir'in 3 yıl önce sol ayağında diyabet nedeniyle yara çıktı.

        Bir süre uygulanan tedavilere yanıt alamayan ve ayağındaki yarası yayılan Demir'e başvurduğu hastanelerde ayağının kesilebileceği söylendi.

        Tavsiye üzerine yaklaşık 3 yıl önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğinden Doç. Dr. Çağatay Engin ve Cenk Turgut'a başvuran Demir, hastanenin Yara Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

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        Burada 3 yıl boyunca düzenli şekilde yara bakımı ve tedavileri yapılan Demir'in ayağı kesilmekten kurtarıldı.

        Ayağının kesilmekten kurtarılmasının mutluluğunu yaşayan Demir, yeniden ayağının üzerine basarak yürümenin sevincini yaşıyor.

        - "Sağlığıma kavuştum, ayağım kesilmekten kurtarıldı"

        Taner Demir, AA muhabirine, diyabet nedeniyle ayağında çıkan yaranın 3 yıl iyileşmediğini söyledi.

        Yaranın tedavisi için birçok devlet ve özel hastaneye başvurduğunu anlatan Demir, "Birçok doktora, devlet ve özel hastaneye gittim, çoğu ayağımın kesileceğini söyledi. Tam ümidimi kaybetmiştim, eş, dost tavsiyesiyle Cenk ve Çağatay hocamı duyunca memleketime geldim. Doktorların ilgisi, bakım ve uyguladığı tedavi yöntemiyle sağlığıma kavuştum, ayağım kesilmekten kurtarıldı." dedi.

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        Demir, hastanenin yara bakım ünitesindeki görevlilerinin sabır ve özveriyle pansuman ve tedavileri takip ettiğini belirterek, diyabetin yanı sıra diğer kronik sorunlarla ilgili şikayetlerinin de ciddi anlamda takip edildiğini anlattı.

        Yara Bakım Ünitesine sağladığı desteklerden dolayı hastane başhekimliğine ve ünite görevlilerine teşekkür eden Demir, "Böyle bir hizmeti bizlere sağladıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu ünite bizim gibi hastalara umut ve şifa kapısı oldu. Psikolojik olarak çok etkilenmiştim fakat 3 yılı aşan sürede başarılı tedavi süreciyle ayağım kesilmekten kurtuldu. Sağlığıma kavuştum, çok iyiyim." diye konuştu.

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        - "Bakım ve tedavilerle tamamen sol ayağı kurtardık, hiç yarası kalmadı"

        Yara bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Bahri Koçak da İzmir'den gelen hastanın ayağı için başvurduğu birçok yerde amputasyon (kesilme) kararı alındığını aktardı.

        Diyabet kontrolünü yaptıklarını ve hastanın kardiyoloji açısından da değerlendirildiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

        "Sonra Cenk ve Çağatay hocamızın önerileri doğrultusunda tedaviye başladık. Haftanın belirli günlerinde periyodik olarak yara bakımını yaptık. Debridman (ölü dokuların temizlenmesi) ve pansumanları sürekli takip edildi. Çok şükür ayağı amputasyondan kurtardık. Hastamız artık yürüyebiliyor, futbol bile oynayacağını söylüyor. Diyabetik ayağın doğru bakımı ve multidisipliner çalışmayla güzel sonuçlar alındığını gösterdik. Bakım ve tedavilerle tamamen sol ayağı kurtardık, hiç yarası kalmadı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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