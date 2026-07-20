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        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 52. YILI - Erzurumlu Kıbrıs Gazisi savaşın unutamadığı izlerini anlattı

        TALHA KOCA - Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mehmet Kaban, aradan geçen yıllara rağmen savaşta yaşadıklarını ve tanık olduğu acı olayları unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 52. YILI - Erzurumlu Kıbrıs Gazisi savaşın unutamadığı izlerini anlattı

        TALHA KOCA - Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mehmet Kaban, aradan geçen yıllara rağmen savaşta yaşadıklarını ve tanık olduğu acı olayları unutamıyor.

        Memleketi Erzurum'da yaşayan evli, 4 çocuk babası ve 16 torun dedesi 72 yaşında Mehmet Kaban, Bolu'da askerliğini yaptığı dönemde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldı.

        Yaklaşık 4,5 ay adada kalan ve iki harekata da katılan Kaban, AA muhabirine Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında yaşadıklarını anlattı.

        Kaban, askerliğe 1973'te başladığını toplam 20 ay görev yaptığını ve Kıbrıs'a helikopterlerle geçtiğini söyledi.

        İlk Beşparmak Dağları ile Lefkoşa arasında bir alana indiklerini anlatan Kaban, ilk gecenin zor geçtiğini ifade etti.

        Yemek getirdiğini söyleyen birinin tuzağına düştüklerini ve 4 yaralı verdiklerini ama üstün başarıyla kısa sürede Beşparmak Dağları'nı düşmanın elinden kurtardıklarını belirten Kaban, "Düşmanın İnceburun'a doğru baskın yapacağı istihbaratını aldık. Gece inip şehri kuşattık, sabah ateş açıp bazılarını teslim aldık, bazıları da öldü. Burun'a doğru savaşarak gittik, Lefke'de gece saldırdılar. 30-40 metre yanımıza yaklaşmışlar. Karşılıklı ateş ettik, çok darlandık, 2 saat ateş kesmeden devam etti. Sabaha karşı ağaçların arasında ölülerini bulduk." diye konuştu.

        - "İnsanları öldürüp işkence yaptıklarına rastladık"

        Kaban, çok zor ve üzücü zamanlar geçirdiklerini ifade ederek, 2 arkadaşını şehit verdiğini dile getirdi. Bir arkadaşının su içerken şehit düştüğünü söyleyen Kaban, şöyle konuştu:

        "Casus bir subayla giden subayımız da şehit oldu, o da şehit olmadan 2 düşmanı öldürmüş. Savaşta her şey zor ama kurtardığımız yerlerde halk bizi karşılardı. Ellerinde ne varsa bize yedirmeye çalışır, sarılıp ağlarlardı. Bazı yerlere gittiğimizde insanları öldürüp işkence yaptıklarına rastladık. Sivilleri götürüp kesip öldürmüş ve namuslarına dokunmuşlar. Köyleri aldığımızda okul gibi yerlere insanları doldurup kapıları kilitlediklerini gördük. Onlar çocuklarını kaçırıp zorla asker yaptıklarını söylediler. Kapı ve pencerelerini kırıp çok zulüm yapmışlar. Görerek 2 düşman vurdum, ağaçlığa ateş ederdik sonra gidince cesetleri görürdük."

        Birkaç kere ölümden döndüğünü anlatan Kaban, şunları kaydetti:

        "Komutan köprüye gönderip 'Dikkatlice düşman var mı, bakın' dedi. Köprüye doğru gittiğimizde sağına soluna baktık bir şey yok. Arkadaşım 'Otur bir ihtiyaç karşılayıp geleyim gidelim' dedi. Duvarın dibine oturdum şarjörlerimi doldururken yanıma mermi vurdu. Baktım tepede bozaran yerde biri hareket ediyor, bir mermi attım toz dumana karıştı. Çatışmada silahıma mermi vurdu ve namluyu patlattı baş parmağımda çizik oldu. Orada 1 gün daha müsaade edeydiler Kıbrıs'ın komplesini alırdık. Mutluyum, Allah o fırsatı verdi ama şehitliği vermedi. Taburumuz 250 kişiydi, 5 şehit verdik ama yaralımız çoktu. Askerlik bitince döndüğümde rüyalarıma o zamanlar gelirdi, döndüğümde 1 hafta da hasta yattım. Gittiğim için gurur duyuyorum yine olsa oraya yine giderim. Kulaklarımda sorun var, tankın peşine giderken ateşleyince o şiddetle beni geriye fırlattı. Ondan sonra kulaklarımda anormallik oldu. Askerden döndüğümde sivil ve askeri hastanelerde de bakıldım 'Çaresi yok' dediler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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