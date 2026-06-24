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        Kovid-19 döneminde sağlıkçılara maske diken kadınlar şimdi ihracat için pijama üretiyor

        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un İspir ilçesinde, Kovid-19 salgını döneminde hastaneler için maske ve önlük diken kadınlar, kurulan tekstil atölyesinde ürettikleri pijamaları yurt içi ve dışına göndererek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kovid-19 döneminde sağlıkçılara maske diken kadınlar şimdi ihracat için pijama üretiyor

        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un İspir ilçesinde, Kovid-19 salgını döneminde hastaneler için maske ve önlük diken kadınlar, kurulan tekstil atölyesinde ürettikleri pijamaları yurt içi ve dışına göndererek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2018 yılında 15 bin nüfuslu İspir ilçesinde açılan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ESMEK) eğitim alan kadınlar, salgın döneminde ilçedeki ve çevre illerdeki sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu maske ve önlüklerin üretiminde görev aldı.

        Kovid-19 sonrasında kurslara ilginin artması üzerine kadınların üretim potansiyelini istihdama dönüştürmek amacıyla belediye ve özel sektör işbirliğinde ilçede tekstil atölyesi kuruldu.

        Yaklaşık bir ay önce faaliyete başlayan atölyede çalışan 30 kadın, pijama üreterek hem iç piyasaya hem de Azerbaycan, Rusya ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere gönderilen ürünlerin hazırlanmasına katkı sunuyor.

        İspir ESMEK Müdürü Veysel Karani Kara, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde kursiyer kadınların sağlık çalışanları için maske ve önlük üretimi yaptığını söyledi.

        Salgın sonrası süreçte kurslara ilginin arttığını kaydeden Kara, "Kurslarımıza kadınların yoğun ilgisinden dolayı hem sabah hem de öğleden sonra kurslar açmaya başladık. Yapılan işlerin kazanca nasıl dönüştürülmesi gerektiğini düşündük ve sonrasında yatırımcı firmalarla bir araya gelerek atölyeyi kurduk." dedi.

        - İstihdam ve üretimin artırılması hedefleniyor

        ESMEK ve Halk Eğitim'in kurslarında yetişen kadınların atölyede işe başladığını dile getiren Kara, şöyle devam etti:

        "Bugün 30 kadın çalışıyor, daha yeni açıldı. İstediğimiz sayılara ulaşmak üzereyiz. Personel İŞKUR üzerinden çalışıyor, bu süreç bittikten sonra buradaki kadınlar firma bünyesinde çalışacaklar. İnşallah biz gelecek dönemde İspir'de 100-200 kadının çalıştığı ve birçok ülkeye ihracat yapan bir yer haline geleceğiz. Bu coğrafyada iş istihdamı maalesef çok az. Tamamen kadınların çalıştığı bir ortama da herkes güvenip eşini çoluk çocuğunu gönderebiliyor. Bu yüzden mutluyuz, gururluyuz."

        Atölyenin kurulumunda emeği geçen özel firmalara da teşekkür eden Kara, "Kurslara gelenler zaten kendi evlerinde bu işi yapıp satmaya başlamıştı. Mesela ahşap kursuna gelen ablamız evde yapıp satıyordu. Bunu gelire çeviriyordu. Dikiş kursundaki öğrencilerimiz de aynı şekilde pazarlama işleri yapıyorlardı. Bu kursların önemi bundan dolayı çok büyük." diye konuştu.

        Firma sorumlusu Mehmet Kartal ise kadınlara iş olanağı oluşturulmak için ilçede devlet destekli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

        - Ürünler, yurt içi ve ihracata gönderiliyor

        Üretimden memnun olduklarını dile getiren Kartal, "Şu an burada sadece alt pijama üretiliyor. Yurt içinde pazarlarımız, ihracatımız var. Başta Azerbaycan olmak üzere Rusya, Almanya ve birçok ülkeye ihracatımız var. Şu an burada üretilen pijamalar birçok ülkeye gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Atölyede kalite kontrol şefi olarak çalışan Sümeyye Köz de "Hem burada vakit geçiriyoruz hem de evimize destek oluyoruz. İspir gibi bir ilçede bu çok güzel oldu. Bir kadın için yapabilecek çok fazla bir iş yok. Devamlılığı için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Atölye çalışanlarından Neslihan Yaşar ise bu işin ilçedeki kadınlar için çok güzel bir yatırım olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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