KUDAKA'dan stratejik sanayi altyapısına destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Yerleşkesinde Asetilen Üretim ve Dolum Tesisi Kurulması Fizibilite Çalışması" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.



KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında, KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 53'üncü Bakım Fabrika Müdürü Serdar Baltacıoğlu ile projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.



Proje kapsamında, Erzincan 53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü yerleşkesinde kurulması planlanan 50 kg/saat kapasiteli asetilen üretim ve dolum tesisinin teknik, ekonomik, çevresel, mali ve idari açıdan uygulanabilirliği kapsamlı bir fizibilite çalışmasıyla değerlendirilecek.



Hazırlanacak fizibilite raporuyla yatırımın hayata geçirilmesine yönelik karar alma süreçlerine bilimsel ve teknik bir altyapı sağlayacak, üretim modeli, yatırım maliyetleri, işletme yapısı, kapasite planlaması ve sürdürülebilirlik unsurları ayrıntılı olarak analiz edilecek.



Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye genelindeki askeri birliklerin bakım, onarım ve üretim faaliyetlerinde kullanılan asetilen gazının güvenli, kesintisiz ve yerli imkanlarla karşılanması hedefleniyor.



Projeyle dış tedarikçilere olan bağımlılığın azaltılması, tedarik güvenliğinin artırılması ve savunma sanayisinin üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.



KUDAKA tarafından desteklenen fizibilite çalışmasıyla, bölgenin sanayi altyapısının geliştirilmesi, stratejik üretim kapasitesinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yatırımların hayata geçirilmesine yönelik önemli bir adım atılması bekleniyor.



