Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Menisküs ameliyatından kaçtı, diz ağrısı için sardığı ot bacaklarını yaktı

        Menisküs ameliyatından kaçtı, diz ağrısı için sardığı ot bacaklarını yaktı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Tokat'ta menisküs ameliyatı olmaktan çekinen 60 yaşındaki Sati Buz, diz ağrısını hafifletmek için çevresinin tavsiyesiyle bacaklarına sardığı mayıs otu nedeniyle ikinci derece yanık oluşunca tedavi için sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Menisküs ameliyatından kaçtı, diz ağrısı için sardığı ot bacaklarını yaktı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Tokat'ta menisküs ameliyatı olmaktan çekinen 60 yaşındaki Sati Buz, diz ağrısını hafifletmek için çevresinin tavsiyesiyle bacaklarına sardığı mayıs otu nedeniyle ikinci derece yanık oluşunca tedavi için sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

        Tokat'ta yaşayan 2 çocuk annesi Buz, doktorların dizleri için önerdiği menisküs ameliyatına sıcak bakmayınca ağrıyan bacaklarını çevresinden aldığı tavsiyeler üzerine "mayıs otu" ile sarmak istedi.

        Yaylada topladığı otları dibekte dövdükten sonra akşamdan streçle bacaklarına saran Buz'un sabaha doğru ağrıları daha da çoğaldı. Bunun üzerine bacaklarında şişlik ve derin yanıklar oluşan Buz, yakınlarının yardımıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Buz, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

        Sati Buz, AA muhabirine, mayıs otunun ağrıları götürdüğüne dair kulaktan duyma bilgiler edindiğini söyledi.

        Doktorların dizlerindeki menisküs yırtığı nedeniyle önerdiği ameliyata sıcak bakmadığını ifade eden Buz, "Gece 12'de sardım, sabah 7'de açtım ondan sonra olan oldu, ayaklarım şişmişti. Ağrım yüzünden uyguladım, o da başıma yanık açtı." dedi.

        - "Doktordan başkasına, ota, çöpe güvenmeyin"

        Buz, erkenden iyileşip hasta olan annesine bakmak istediği için bu yöntemi denediğini belirterek, büyük pişmanlık yaşadığını dile getirdi.

        Mayıs otunu bacaklarına sarıp üzerine bez bağladığını anlatan Buz, şöyle konuştu:

        "Menisküs ameliyatından da korktuğum için otu sardım. Yayladan toplamıştım, meğer kendimi yakmak için yaylaya çıkmışım. Ot sabaha kadar kalınca bacağım ateşler gibi yandı. Hiç böyle bir şey görmedim, daha yapmam çok pişmanım. Doktordan başkasına, ota, çöpe güvenmeyin. Aslında bu işin zararlı olacağını da söyleyenler oldu ama kimseyi dinlemedim. Ağrım çoktu, otu sarınca 'iyi gelir' dedim böyle olacağını bilemedim. Ben yandım, başka kadınlar yanmasın."

        - Deri nakli ihtiyacı var

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da ağrıyan bölgelerine sarımsak bağlayanlardan ot toplarken yananlara kadar farklı nedenlerle yanık oluşan birçok hastayı merkezde tedavi ettiklerini belirtti.

        Hastanın greft (deri nakli) ihtiyacı nedeniyle Erzurum'a sevk edildiğini aktaran Nohutçu, Buz'un bacaklarında ikinci derece derin yanıklar olduğunu kaydetti.

        Ağrıyan bölgelere ot bağlamanın çok yanlış olduğunu söyleyen Nohutçu, "Ota değil doktora güvenin, ota güvenlerin sonu yine doktorda bitiyor. Dolayısıyla en başından doktora gitmek en doğrusu." ifadesini kullandı.

        Nohutçu, mayıs otunun her yerde bulunabildiğine işaret ederek, "Otu dövüp ağrıyan yerine sürerek ağrının geçeceğine inanıyorlar, aslında öyle bir şey yok, tamamen koca karı ilacı ve bilimsel bir tarafı da yok. Belki birisinin ağrısı zaten geçecekti, onu bağladı geçince herkese önerdi, millet de o ümitle alıp bağlıyor ve çeşitli kimyasal yanıklara, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bilmediğimiz otlar ve onların dövülmesiyle ortaya çıkan enzimler cildimizi yakıyor. Bu tip şeyleri önermiyoruz ama maalesef yaygın. Merkezimizde bu şekilde yılda 10-12 hasta takip ediyoruz, bazıları çabuk, bazıları da ameliyatla, oto greftle iyileşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Haydar Aliyev'in danışmanı İrfan Ülkü'nün, özel kaleminin kütüphanesi Erzur...
        Haydar Aliyev'in danışmanı İrfan Ülkü'nün, özel kaleminin kütüphanesi Erzur...
        Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmalara yerinde inceleme
        Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmalara yerinde inceleme
        Anne ve babasından Ahmet Sami için "Umuda ortak olun" çağrısı
        Anne ve babasından Ahmet Sami için "Umuda ortak olun" çağrısı
        İşte Erzurum'a dair dikkat çeken rakamlar
        İşte Erzurum'a dair dikkat çeken rakamlar
        İşte Erzurum mahkemelerinin 2025 AYM ve AİHM karneleri
        İşte Erzurum mahkemelerinin 2025 AYM ve AİHM karneleri
        Erzurum'da ölümlerin en büyük nedeni kalp ve damar hastalıkları
        Erzurum'da ölümlerin en büyük nedeni kalp ve damar hastalıkları