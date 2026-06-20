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        Milli atlet Ömer Faruk, yeni rekorlar için Balkan ve Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da atletizme başladığı günden bu yana gösterdiği istikrarlı performansla farklı kategorilerde 14 Türkiye rekoruna imza atan milli sporcu Ömer Faruk Bozdağ, gözünü Balkan ve Avrupa Atletizm Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları'na çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Milli atlet Ömer Faruk, yeni rekorlar için Balkan ve Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da atletizme başladığı günden bu yana gösterdiği istikrarlı performansla farklı kategorilerde 14 Türkiye rekoruna imza atan milli sporcu Ömer Faruk Bozdağ, gözünü Balkan ve Avrupa Atletizm Şampiyonaları ile Akdeniz Oyunları'na çevirdi.

        Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) sporculuk hayatına devam eden 21 yaşındaki Ömer Faruk, atletizmde 18 ve 23 yaş altı kategorilerinin yanı sıra büyüklerde de birçok Türkiye rekoru kırdı.

        Fenerbahçe Kulübünde kariyerini sürdüren milli atlet, Avrupa, Balkan ve Akdeniz şampiyonluklarının yanı sıra 600, 800 ve 1500 metrelerdeki Türkiye rekoru sayısını bu yıl 12'den 14'e çıkararak önemli bir başarı elde etti.

        Başarılarına yenilerini eklemek isteyen milli sporcu, 20-21 Haziran'da Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenecek Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ter dökecek. Buradan da rekorla dönmeyi hedefleyen Bozdağ, 10-16 Ağustos tarihlerinde Birleşik Krallık'ın Birmingham kentindeki 27. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Milli sporcu, bu organizasyonların ardından 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda sahneye çıkıp madalya kovalayacak.

        Milli atlet Ömer Faruk Bozdağ, AA muhabirine, 2026 yılına iyi başladığını söyledi. Bu sene Büyükler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığını hatırlatan Bozdağ, "Bu sene Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Bu organizasyonlar için gerekli barajı geçtim." dedi.




        - "Türk sporcu olarak en iyi derece bana ait"


        Bozdağ, sezona rekor kırarak başladığını ifade ederek, "İtalya'da 600 metreyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekoru kırdım. Sonra Almanya'da tekrar 600 metrede kazandım. Özel yarış için İspanya'ya gittim ve orada 1.45,13 dereceyle yine 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdım. " diye konuştu.

        20 Haziran'da Yunanistan'da piste çıkacağını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

        "Balkan ve Avrupa Atletizm Şampiyonaları'nda başarılı olmak için çalışıyorum. Yunanistan'da hedefim tabii ki birincilik. Şampiyon olursam Avrupa Şampiyonası için inanılmaz bir başarı olacak. Türk atletizm tarihinde bu yaşta Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışmak gerçekten çok önemli. Büyükler Avrupa olduğu için benim için en önemli yarış şu an bu. Sonrasında Akdeniz Oyunları'na çalışacağız, orada da altın madalyayı hedefliyorum. 14 Türkiye rekorum var, dile kolay, yılların emeği var."

        Bozdağ, Yunanistan'da alacağı madalyanın Avrupa için önemli olacağını anlatarak, "Şu an 32. sıradayım ve şampiyonaya 32 sporcu katılıyor. Bunu daha iyi koşup sıralamayı öne çekerek garanti altına almak istiyorum. Akdeniz Oyunları için baraj sıkıntım yok. Baraj 1.45,50 idi ben 1.45,13 koşarak barajı geçtim. Akdeniz Oyunları'na katılma hakkı kazandım. Şu an hedefim Avrupa Şampiyonası'nı güzel bir şekilde atlatıp Akdeniz Oyunları'na rahat bir kafa ve güçlü şekilde çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.




        - "Performansı iyi seviyede ve bu yıl en iyi dereceleri koştu"


        Antrenör Fesih Doğan da Ömer Faruk'un 2026 yılına güzel başlangıç yaptığını belirterek, "Performansı iyi seviyede ve bu yıl en iyi dereceleri koştu. Gösterdiği gelişim bizi çok mutlu ediyor. İnşallah başarıyı önümüzdeki Balkan, Avrupa şampiyonaları ve Akdeniz Oyunları'nda da gösterip önümüzdeki yıllara daha iyi yatırım yapmak istiyoruz. Her sporcu ve antrenörün hayali olimpiyatlara katılmak. Ona da katılıp ülkemizi temsil etmek en büyük amacımız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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