Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ETÜ'de Malazgirt'i anlattı

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ETÜ'de Malazgirt'i anlattı

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" başlıklı konferansta 1071 Malazgirt Zaferi'nin tarihsel önemini, Anadolu'nun tarihsel sürecindeki yerini ve kültürel mirasını ele aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ETÜ'de Malazgirt'i anlattı

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) düzenlenen "Malazgirt’i Yeniden Keşfetmek" başlıklı konferansta 1071 Malazgirt Zaferi’nin tarihsel önemini, Anadolu’nun tarihsel sürecindeki yerini ve kültürel mirasını ele aldı.

        Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi’nin tarihsel öneminin ele alındığı konferansa, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda, Malazgirt Zaferi’nin tarihsel arka planı ve Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesindeki rolü üzerinde duruldu.

        REKLAM

        Prof. Dr. Mustafa Alican, Malazgirt Savaşı’nın tarihsel süreç içerisindeki etkilerinin anlaşılmasında bilimsel araştırmaların önemine değindi. Savaşın gerçekleştiği coğrafyanın tarihsel özellikleri ve bölgenin geçmişine ışık tutan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunan Alican, Malazgirt’in tarihsel mirasının farklı kaynaklar ve araştırmalar ışığında incelenmesinin önemini vurguladı.

        Yazılı kaynakların saha araştırmaları ve arkeolojik bulgularla birlikte değerlendirilmesinin geçmişin daha kapsamlı anlaşılmasına katkı sağladığını belirten Alican, Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasının araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        İlgiyle takip edilen program, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican’a hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        130 öğrenciyle unutulmaz halk müziği konseri
        130 öğrenciyle unutulmaz halk müziği konseri
        Erzurum şampiyonları bağrına bastı
        Erzurum şampiyonları bağrına bastı
        Erzurum'da balık satış noktalarına sıkı denetim
        Erzurum'da balık satış noktalarına sıkı denetim
        KUDAKA'dan yenilikçi ve sürdürülebilir turizm için dev adım
        KUDAKA'dan yenilikçi ve sürdürülebilir turizm için dev adım
        Erzurum'da jandarmadan okul çevrelerinde sıkı denetim
        Erzurum'da jandarmadan okul çevrelerinde sıkı denetim
        Erzurum'un dev tesisinde büyük dönüşüm
        Erzurum'un dev tesisinde büyük dönüşüm