Palandöken Geçidi'nde kar alarmı: Ekipler 7/24 teyakkuzda 2 Bin 885 rakımda kar teyakkuzu: Palandöken Geçidi'nde çalışmalar başladı

Erzurum ile Tekman ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede iş makineleriyle kar temizleme ve küreme çalışmalarına 7/24 esasıyla başladı.

Karayolları ekipleri teyakkuzda

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte Erzurum'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde etkisini artırdı. Sürücülerin yolda mağdur olmaması ve trafik akışının kesintisiz sürmesi amacıyla Erzurum Karayolları ekipleri sahaya indi. Ekipler, yolda kar temizleme çalışması yürütürken buzlanma riskine karşı da hazır bekletiliyor.

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Sürücülere "buzlanma" ve "kış ekipmanı" uyarısı

Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı. Palandöken Geçidi'ni kullanacak vatandaşların can ve mal güvenliği için araçlarına kış lastiği takmaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle hatırlatıldı.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.