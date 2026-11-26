Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde kar ezme ve düzleme çalışmaları başladı.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre mesafede bulunan merkez, ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunuyor. Birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle öne çıkıyor.

Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pist, kayak için hazırlanıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı merkezde, snowtracklar ile pistlerdeki kar ezme ve düzleme işlemleri başladı. Merkezde suni karlama sistemleri de aktif şekilde çalışıyor.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Palandöken Kayak Merkezi'nde 24 Kasım'da etkili olan kar yağışıyla teknik karlama çalışmaları gece boyunca sürdürülerek sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Yeni kış sezonuna yönelik hazırlıklar kapsamında pistlerde kar örtüsünün oluşturulması ve kayak koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.