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        Palandöken'in zirvelerinde yaz ve kış birlikte görülüyor

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde, haziran ortasına gelinmesine rağmen kar örtüsü yer yer varlığını koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Palandöken'in zirvelerinde yaz ve kış birlikte görülüyor

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde, haziran ortasına gelinmesine rağmen kar örtüsü yer yer varlığını koruyor.

        Yaklaşık 3 bin 176 metre rakıma sahip Palandöken'in yüksek noktalarında kıştan kalan kar kütleleri, eteklerde yeşeren bitki örtüsüyle aynı manzarada buluşuyor.

        Dağın arka yamaçlarında, vadilerde ve yol kenarlarında görülen kar örtüsü, bölgede yaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı güzel görüntüler oluşturuyor.

        Öte yandan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında savunma amacıyla yaklaşık 3 bin metre rakımda inşa edilen tarihi Büyük Palandöken ve Küçük Palandöken tabyaları da dronla görüntülendi.

        Tarihi tabyaların çevresi ile iç kesimlerinde de yer yer kar gözlenirken, beyaz örtüyle çevrili savunma yapıları geçmişin izlerini bugüne taşıyan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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