Polisin "Dur" ihtarına uymadı, kaçarken bir motorsiklete çarptı, yakalandığında 0,83 promil alkollü çıktı, 265 bin lira ceza yedi

Erzurum'da Terminal Caddesi'nde rutin trafik uygulaması yapan ekiplerin durdurmak istediği sürücü, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçarken bir motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 0,83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 265 bin lira ceza kesildi.

Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'nde rutin trafik uygulaması yapan ekipler, şüphe üzerine 42 SE 407 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Sürücü, aracıyla bir motosikletliye çarptıktan sonra kaçmaya devam etti. Ekiplerin uzun süre takibini sürdürdüğü sürücü, 2. Evliya Çelebi Sokak'ta çıkmaz sokağa girdi. Aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan M.S. (35), polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Yapılan kontrolde 0,83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye; alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak ve yaralanmalı kazaya neden olmak suçlarından toplam 265 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekilirken sürücünün ehliyetine 26 ay süreyle el konuldu.