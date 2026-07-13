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        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Erzurum'da

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Erzurum'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Erzurum'da

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Erzurum'a geldi.

        Havuzbaşı Kent Meydanı'na konuşlandırılan eğitim tırında, iki oturumda yaklaşık 100 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

        Eğitimlerde, dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı konuları ele alındı.

        Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, eğitim tırında incelemelerde bulundu.

        Özay, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilere her zaman destek olmaya çalıştığını belirterek, "Tırımızda alınacak eğitimlerle beraber birlik ve beraberlik içerisinde Erzurum'u daha iyi yerlere taşımak için kadınlarımız ile el ele vererek güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." dedi.

        Aykut da Bakanlığın finanse ettiği eğitim tırıyla yaklaşık 100 kadın girişimciye yönelik eğitim düzenlediklerini anlatarak, kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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