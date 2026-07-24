Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Yusufeli Barajı'nın sularıyla oluşan Kayadibi Kanyonu kano sporcularını ağırlıyor

        Yusufeli Barajı'nın sularıyla oluşan Kayadibi Kanyonu kano sporcularını ağırlıyor

        MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla ortaya çıkan Kayadibi Kanyonu, kano sporcularını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Yusufeli Barajı'nın sularıyla oluşan Kayadibi Kanyonu kano sporcularını ağırlıyor

        MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla ortaya çıkan Kayadibi Kanyonu, kano sporcularını ağırlıyor.

        Erzurum'un Uzundere ilçesinin yanı başında bulunan Artvin'deki Yusufeli Barajı ve çevresi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Barajın su tutmasıyla ortaya çıkan Kayadibi Kanyonu'na gelen kano sporcuları, dik kayalıklar arasında kürek çekerek keyifli zaman geçiriyor.

        Kanyon çevresindeki dağ keçilerini, leylekleri ve birçok türdeki kuşu yaşam alanlarında izleme şansı bulan sporcular ve doğa tutkunları, yaz sezonu boyunca tur firmaları aracılığıyla bölgeye gelmeye devam ediyor.

        - "1,5 kilometrelik kanyon ortalama 1,5 saatte gezilebiliyor"

        Sporculardan Abdurrahman Altuncu, bölgenin eski Artvin-Erzurum kara yolunda bulunduğunu söyledi.

        Baraj yapıldıktan sonra bölgenin su altında kaldığını anlatan Altuncu, şöyle konuştu:

        "Suyla birlikte güzel bir kanyon ortaya çıktı. Biz de bu güzel manzaranın tadını çıkarmak için kano etkinliğine katıldık. Çok keyifliydi, sarp kayalıklar arasında muazzam atmosfer vardı. Yaklaşık 20 kişilik bir ekipleydik. Kanyonun sonuna kadar gidip geldik. 1,5 kilometrelik kanyon ortalama 1,5 saatte gezilebiliyor."

        Geziyi düzenleyen tur firması yetkilisi Ela Altuncu ise kanyonda kano turları ve gezintiler yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 20 kişi katıldı. Doğanın bize sunmuş olduğu güzellikler de var. Leylekler, keçiler de bizlere eşlik ediyor." diye konuştu.

        Mustafa Taşoğlu da ekibiyle sulara açıldıklarını, barajdan dolayı oluşan kanyonda eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"

        Benzer Haberler

        Iğdır FK, Felix Afena-Gyan'ı kadrosuna kattı
        Iğdır FK, Felix Afena-Gyan'ı kadrosuna kattı
        MSB o özel uçuşun görüntülerini paylaştı
        MSB o özel uçuşun görüntülerini paylaştı
        Gebe Okulu Temmuz ayı mezunlarını verdi
        Gebe Okulu Temmuz ayı mezunlarını verdi
        Başkan Sekmen Hedefi Koydu: "Olimpiyat Sporcuları Erzurum'dan Yetişecek"
        Başkan Sekmen Hedefi Koydu: "Olimpiyat Sporcuları Erzurum'dan Yetişecek"
        Erzurum kent konseyi engelli meclisi toplandı: "Engelleri sahada çözeceğiz"
        Erzurum kent konseyi engelli meclisi toplandı: "Engelleri sahada çözeceğiz"
        23 Temmuz coşkusu TRT konseriyle taçlandı
        23 Temmuz coşkusu TRT konseriyle taçlandı