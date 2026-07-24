Yusufeli Barajı'nın sularıyla oluşan Kayadibi Kanyonu kano sporcularını ağırlıyor

MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla ortaya çıkan Kayadibi Kanyonu, kano sporcularını ağırlıyor.



Erzurum'un Uzundere ilçesinin yanı başında bulunan Artvin'deki Yusufeli Barajı ve çevresi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.



Barajın su tutmasıyla ortaya çıkan Kayadibi Kanyonu'na gelen kano sporcuları, dik kayalıklar arasında kürek çekerek keyifli zaman geçiriyor.



Kanyon çevresindeki dağ keçilerini, leylekleri ve birçok türdeki kuşu yaşam alanlarında izleme şansı bulan sporcular ve doğa tutkunları, yaz sezonu boyunca tur firmaları aracılığıyla bölgeye gelmeye devam ediyor.



- "1,5 kilometrelik kanyon ortalama 1,5 saatte gezilebiliyor"



Sporculardan Abdurrahman Altuncu, bölgenin eski Artvin-Erzurum kara yolunda bulunduğunu söyledi.



Baraj yapıldıktan sonra bölgenin su altında kaldığını anlatan Altuncu, şöyle konuştu:



"Suyla birlikte güzel bir kanyon ortaya çıktı. Biz de bu güzel manzaranın tadını çıkarmak için kano etkinliğine katıldık. Çok keyifliydi, sarp kayalıklar arasında muazzam atmosfer vardı. Yaklaşık 20 kişilik bir ekipleydik. Kanyonun sonuna kadar gidip geldik. 1,5 kilometrelik kanyon ortalama 1,5 saatte gezilebiliyor."



Geziyi düzenleyen tur firması yetkilisi Ela Altuncu ise kanyonda kano turları ve gezintiler yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 20 kişi katıldı. Doğanın bize sunmuş olduğu güzellikler de var. Leylekler, keçiler de bizlere eşlik ediyor." diye konuştu.



Mustafa Taşoğlu da ekibiyle sulara açıldıklarını, barajdan dolayı oluşan kanyonda eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.

