Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum'da çeşitli ziyaretler yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum'da çeşitli ziyaretler yaptı.
Kentteki programları kapsamında Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret eden Özdağ, Borsa Başkanı Hakan Oral ile görüştü.
Özdağ, Erzurum Barosuna geçerek Baro Başkanı Mesut Öner ve avukatlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Özdağ, burada Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve üyelerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Özdağ, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'ı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.