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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum'da çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum'da çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kentteki programları kapsamında Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret eden Özdağ, Borsa Başkanı Hakan Oral ile görüştü.

        Özdağ, Erzurum Barosuna geçerek Baro Başkanı Mesut Öner ve avukatlarla bir süre sohbet etti.

        Daha sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Özdağ, burada Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve üyelerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Özdağ, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'ı ziyaret etti.

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