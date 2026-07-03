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        Zehirli mantarlar, zehirsiz türleri de tehlikeli hale getirebiliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da uzmanlar, doğadaki zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz mantarları da zehirli hale getirebildiğini belirterek, yıllardır güvenle tüketildiği düşünülen yabani mantarların dahi ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Zehirli mantarlar, zehirsiz türleri de tehlikeli hale getirebiliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da uzmanlar, doğadaki zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz mantarları da zehirli hale getirebildiğini belirterek, yıllardır güvenle tüketildiği düşünülen yabani mantarların dahi ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Kentte doğadan topladıkları mantarları zehirsiz sanarak tüketen vatandaşlar, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle acil servislere başvuruyor.

        Kent merkezi ve ilçelerden hastanenin acil servisine başvuran bazı hastalara mantar zehirlenmesi tanısı konuldu.

        Hazirandan bu yana 30 hasta tedavi edilirken, 3 hastanın acil yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Uzmanlar, doğadan toplanan mantarların tanınıyor ya da daha önce tüketilmiş olmasının güvenli olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, vatandaşlara kültür mantarı dışında mantar tüketmemeleri uyarısında bulundu.

        - "'Bu mantarı biliyoruz, zehirli değil' diye acile gelenler çok"

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, doğadan toplanan mantarların lezzetli ve protein kaynağı olduğu düşüncesiyle tüketildiğini söyledi.

        İnsanların zehirli olmadığını düşünerek tükettikleri mantarlardan zehirlenebildiğini anlatan Çakır, "Çoğunlukla 'annem babam yiyordu, ben de yiyordum, geçen sene de yemiştik, bu mantarı biliyoruz zehirli değildi' diye acile gelenler oluyor. Bunun en önemli sebebi ise doğadaki zehirli mantarların spor yoluyla zehirsiz mantarları zehirli hale getirmesidir. Bazen sadece sporun konduğu yerde zehir olabiliyor, dolayısıyla bazen bir topluluk yiyor ama içinden bir kişi zehirleniyor, çünkü o kişi zehirli kısmı yemiştir." dedi.

        Çakır, doğadaki mantarların değişik zehirler içerdiğini ve zehre göre farklı belirtiler gösterebildiğini aktardı.

        Zehirli mantarların sinir sistemini etkileyip ölüme kadar götürdüğüne dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

        "Mantar zehirlenmesine bağlı ölümlerin en sık nedeni karaciğerin etkilenmesi sebebiyledir, biz bundan çok korkarız. Başta mide bulantısı, kusma besin zehirlenmesi tablosuyla gelir ve bu durumda karaciğer yetmezliğine, hatta karaciğer nakline, nakil yetişmediğinde ise ölüme kadar götüren tablolarla karşı karşıya gelebiliyoruz."

        Prof. Dr. Çakır, mantarı pişirince zehrinin gitmediğini vurguladı.

        - "Son 1 ayda mantardan zehirlenen ve farklı tabloları olan 30 hasta gördük"

        Acil Tıp Ana Bilim Dalı olarak doğadaki mantarların tüketilmemesi için gönüllü bilgilendirme çalışması yaptıklarını ifade eden Çakır, "Karaciğerde bir yatkınlık varsa düşük doz zehir bile karaciğerdeki hafif bozukluğu ciddi boyutlara taşıyıp sizi ölümle sonuçlanabilecek bir duruma getirebilir. Son 1 aylık sürede mantardan zehirlenen ve farklı tabloları olan 30 hasta gördük. Bu ciddi rakam, yağışlardan dolayı mantar biraz bol, tüketiminde yoğunluk var. Kültür mantarı dışında hiçbir mantar güvenli değil. Atadan deden ya da geçen seneden bildiğiniz şeyler sizi korumaz." şeklinde konuştu.

        Acil Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren Aziziye Başçakmak köyü muhtarı ve 5 çocuk babası İhsan Tekin de kardeşinin doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlendiklerini anlattı.

        Yaklaşık 1 haftadır hastanede olduğunu belirten Tekin, "Vatandaşa tavsiyem, toplama mantar yemesinler. Kardeşim ve ailesine bir şey olmadı. Bizim bölgede mantardan zehirlenen birini duymamıştım. Yediğim için çok pişmanım, yani o ağrıları çekip bu süreçten sonra bir daha toplama mantar yemek, intihar gibi bir şey." diye konuştu.

        - "Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin"

        Tekin, ziyaretine gelen tüm eş, dost ve arkadaşlarına doğadaki mantarın zehirli olduğunu anlattığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bir karaciğerin gitmesi ölüme götürüyor. Hastanede ilk geldiğim gün vücut ısım baya düşmüştü, ailem hayatımdan endişe duydu. Bir mantar için bunu aileye yaşatmaya hakkım yok. Kimse buna meyletmesin, kültür mantarı yesinler, sağlıklarını riske atmasınlar. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin."

        Tekin, Prof. Dr. Çakır ve acil yoğun bakım ekibine tedavi sürecinde sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, hastane hizmetlerinden memnun kaldığını ifade etti.

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