Ziyaretçilerini serinleten "Ata Buz Müzesi" 300 binden fazla kişiyi ağırladı

TALHA KOCA - Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ve ziyaretçilerini yaz sıcağında ferahlatan "Ata Buz Müzesi" kurulduğu günden bu yana 300 binden fazla misafir ağırladı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle 2020'de Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Özellikle yaz mevsiminde sıcaktan bunalanların uğrak noktası olan müzede, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin projelerinde ortaya çıkan buzdan eserlerle çeşitli sergiler açılıyor.

Buz kalıplarının ışık sistemleriyle rengarenk aydınlatıldığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü müzeyi gezmek isteyenler de kışlık dış mekan kıyafetleri giymek zorunda kalıyor.

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Müzede görevli Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Aydın Doğan, AA muhabirine, ziyaretçilerin ortamı beğendiğini söyledi.

Doğan, müzenin kent için önemli olduğunu belirterek "Burada buzdan heykeller yapıyoruz. Buz müzesini Türkiye'de ilk olarak fakültemiz açtı. Sıcaklık genelde eksi 5 derece ama çalışırken üşümemek için fanları kapatıyoruz." dedi.

Eğitim döneminde müzedeki çalışmaların daha yoğun olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Ziyaretçiler buzdan çalışmaları görünce çok şaşırıyor. Buzdan yapılmış kartal başı, şahlanan at ve Erzurum'un eski evlerini yapmıştık. Ziyaretçiler 'nasıl yapıyorsunuz' diye soruyor, çok ilgilerini çekiyor. Müze kurulduğu günden bugüne 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Sıcak havalarda okula giderken buradan geçiyorum, serinleyip çıkıyorum. Buz müzesi yazın da aktif.

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Erzurum sıcağında ziyaretçileri serinletiyor, klimadan daha etkili ve soğuk. Bazen serinlemek için gelen ziyaretçilerimiz de oluyor. Buzları kendimiz üretiyoruz, depolarımız ve dondurucularımız var Buzları belirli ölçülere göre hızarla kesip tasarıma göre şekillendiriyoruz. El testeresi ve yontma aletleriyle de şekillendiriyoruz."

- "Çoğunlukla Erzurum yöresine ait çalışmalar yapılıyor"

Doğan, buz dersinin müzede işlendiğinden bahsederek "Öğrenciler gelip çalışıyor ve buzdan heykeller yapıyor. Genellikle Erzurum yöresine, kültürüne ait yüksek lisans ve doktora projeleriyle sergi yapılıyor. Çocuklar için kuş, penguen gibi çalışmalar da yapıyoruz ama çoğunlukla Erzurum yöresine ait çalışmalar yapılıyor. Sonraki süreçlerde buzu renklendirmeyi düşünüyoruz. Hiç görülmemiş böyle bir projeyi faaliyete geçireceğiz, deneme yanılma sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.