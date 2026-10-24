Eskişehir ?1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yılına özel ziyaret

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılmak üzere kente gelen Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve beraberindeki heyet ile birlikte 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

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