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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir ?1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yılına özel ziyaret

        Eskişehir ?1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yılına özel ziyaret

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Eskişehir ?1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yılına özel ziyaret

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılmak üzere kente gelen Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve beraberindeki heyet ile birlikte 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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