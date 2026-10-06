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        Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ergün'den İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ziyaret

        Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ergün'den İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ziyaret

        Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, bir süre önce göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Ergün ile bir araya geldi.

        Açıklamada, İl Jandarma Komutanı Ergün'e ziyaretinden dolayı teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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