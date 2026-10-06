Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ergün'den İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ziyaret

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, bir süre önce göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Ergün ile bir araya geldi.

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