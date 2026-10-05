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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" yapıldı

        Eskişehir'de "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" yapıldı

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli" yapıldı

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.

        Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli"nde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, aynı fakültenin bir mezunu olarak farklı bir sıfatla öğrencilerle bir arada olmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

        Hukukun sadece mevzuattan, kanunlardan, kurallardan ve yazılı kurallardan ibaret olmadığını kaydeden Deniz, "İyi bir hukukçu insanı anlamalı, empati yapmalı, farklı düşüncelere değer vermeli. Yine iyiyle kötüyü ayırıp her şeyden önce adalete önem vermeyi bilmeli." diye konuştu.

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        Deniz, öğrencilerden panelde öğreneceklerini çevreleriyle paylaşmalarını isteyerek, yasa dışı bahsin devletlerin yüksek vergi kayıpları yaşamasına neden olan hususlardan biri olduğunu belirtti.

        Yasa dışı bahsi önlemede kararlı olduklarını vurgulayan Deniz, şöyle devam etti:

        "Emin olun, hiçbir cezası kalmıyor. Çünkü yasa dışı bahsin üç önemli tehlikesi var. Bunlardan bir tanesi devletlerin vergi almasını engelliyor. Devletlerden vergi kaçırılıyor ve kaçırılan bu vergiler ne oluyor? Bir, terör örgütü finansmanında kullanılıyor. O yüzden önemli. İkincisi, suç örgütlerinin finansmanında kullanılıyor. Üçüncüsü de yasa dışı bahse bir şekilde bulaşan, hesabını kullandıran ya da bir şekilde işin içine girilince temel Türk aile yapısına zarar veriyor."

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        Deniz, hiç kimsenin maddi imkanlarını bir başkasına altın tepside sunmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kolay para yok. Hem dinimiz hem inancımız hem de örflerimiz gereği çalışıp kazanacağız. Alın teri dökeceğiz. Göreceksiniz, alın teri döktükten sonra da her şeye sahip oluyoruz. Tabii belki çok mükemmel yaşamıyoruz. Çok lüks içinde değiliz ama kimseye de muhtaç değiliz. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman bizim kapımız her zaman açık. Sizlerden umutluyuz. Gelecekte sizlerden çok daha büyük başarılar bekliyoruz."

        - "Uzak durmamız gereken bir husus"

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise yasa dışı bahsin son dönemlerde birçok kesimi etkileyen bir boyuta geldiğini kaydetti.

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        Yasa dışı bahisle mücadele etmenin görevleri olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Ancak şunu da biliyorum. Kumarın her türlüsü, alın teri dökmeden kazandığımız paranın her türlüsü, hiçbir şekilde boğazımızdan geçmeyecek kadar uzak durmamız, hatta tiksinmemiz gereken bir husus." ifadelerini kullandı.

        Adıgüzel, bu konuda öğrencilere dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, kumar, şans oyunu ve bahisten uzak durmalarını istedi.

        Cumhuriyet savcıları Argun Demir Kandemir ve Mehmet Akif Akbaş ile Prof. Dr. Hakan Karakehya da öğrencilere yasa dışı bahis, şans oyunu ve kumarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Kandemir ve Akbaş, kişilerin en çok karşılaştıkları ve mağdur edildikleri dolandırıcılık yöntemleri ve sonuçları hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu.

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        Katılımcılara belge takdimiyle sona eren panele, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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