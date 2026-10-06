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        Eskişehir'de 42 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Eskişehir'de 42 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

        356 uygulama noktasında, 2 bin 357 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü olmak üzere 145 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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