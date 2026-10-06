Eskişehir'de 42 firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.
356 uygulama noktasında, 2 bin 357 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü olmak üzere 145 kişi yakalandı.
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