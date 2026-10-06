Eskişehir'de 42 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

356 uygulama noktasında, 2 bin 357 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü olmak üzere 145 kişi yakalandı.