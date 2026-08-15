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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Bildirici ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bildirici, personelin talep ve değerlendirmelerini dinledi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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