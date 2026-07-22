Eskişehir Valisi Yılmaz, biçerdöver kullanarak buğday hasadı yaptı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "Hasat Bereketi Buluşması" programında biçerdöver kullanarak buğday hasadı yaptı.



Gerenli Mahallesi'nde düzenlenen programda, hasat sezonunun bereketi üreticilerle birlikte paylaşıldı.



Buğday tarlasını gezen Yılmaz, üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra biçerdöverin direksiyonuna geçen Yılmaz, bir süre hasat yaptı.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'de toplam 5 milyon 462 bin dekar alanda tarım yapıldığını, bunun 2 milyon 215 bin dekarının sulu, 3 milyon 247 bin dekarının ise kıraç arazilerden oluştuğunu söyledi.



Bu yıl yağışların yeterli olmasıyla verimde artış beklendiğini belirten Yılmaz, "Kentte yaklaşık 975 bin ton buğday, 479 bin ton da arpa rekoltesi bekliyoruz. Eskişehir gerçekten bir tarım şehri. Üreticilerimize bereketli, kazançlı bir sezon diliyorum. Hasadımız tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.



Konuşmasında anız yangınlarına da değinen Yılmaz, özellikle yaz aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



Geçen günlerde Seyitgazi ilçesinde çıkan anız yangınının ormanlık alana sıçradığını hatırlatan Yılmaz, "Anız yakmayalım. Yangına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak duralım. Yangınlar yalnızca ormanlarımızı değil, içerisinde yaşayan tüm canlıları da yok ediyor." ifadelerini kullandı.



Programa, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülküf Kılıçoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

