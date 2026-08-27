Eskişehir Valisi Yılmaz, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Vali Yılmaz, ziyarette Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ile bir araya geldi.
Ataş'tan kurumun yürüttüğü çalışmalar ile orman yangınlarına yönelik hazırlık ve tedbirler hakkında bilgi alan Yılmaz, kurum personelinin çalışmalarını değerlendirdi.
Vali Yılmaz, Ataş ve kurum personeline görevlerinde başarı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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