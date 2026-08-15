Eskişehir Valisi Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini kabul etti
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sabri Durukan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Terörle Mücadele Vatanseverleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sabri Durukan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Vali Yılmaz, ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Durukan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.