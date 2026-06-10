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        Eskişehir Valisi Yılmaz'a "yılın mülki idare amiri" ödülü

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğince (EYUDER) "yılın mülki idare amiri" ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'a "yılın mülki idare amiri" ödülü

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'a, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğince (EYUDER) "yılın mülki idare amiri" ödülü verildi.

        Vali Yılmaz, Birleşik Krallık merkezli uluslararası eğitim ve yönetim derneği olan British Educational Leadership, Management and Administration Society (BELMAS) ile EYUDER arasındaki işbirliği çerçevesinde düzenlenen 2026 Altın Meşale Ödülü kapsamında kamu yönetiminde etkinlik, şeffaflık ve toplumsal hizmetlerde gösterdiği başarı nedeniyle "yılın mülki idare amiri" ödülüne layık görüldü.

        Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Erdinç Yılmaz, bu ödülü çalışma arkadaşlarıyla hak ettiklerini belirtti.

        EYUDER Genel Başkanı Adem Çilek ise ödülün Yılmaz'a eğitime verdiği destek, eğitim kurumlarıyla kurduğu işbirlikleri ve eğitim politikalarına sunduğu katkılar nedeniyle verildiğini kaydetti.

        Daha sonra Vali Yılmaz ödülünü aldı.


        Ödül töreni fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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