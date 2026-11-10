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        Eskişehir ve Kütahya'da, hayat 09.05'te durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Eskişehir ve Kütahya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Eskişehir ve Kütahya'da, hayat 09.05'te durdu

        TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Eskişehir ve Kütahya’da düzenlenen törenlerle anıldı.

        Eskişehir’de tören Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin, Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulunuldu. Tramvaylar ve araçlar da 2 dakikalığına durdu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemi üzerine şiir okumasının ardından sona erdi.

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        KÜTAHYA’DAKİ TÖREN

        Kütahya’daki tören ise Zafer Meydanı’nda yapıldı. Anma töreninde Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise Kütahya’da hayat adeta durdu. Vatandaşlar, sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

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        Galeri

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