Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri Fuat Sezgin seminerine katıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un katılımıyla gerçekleştirilen seminer programında, öğrencilere İslam bilim tarihi aktarıldı. Program kapsamında dünyaca ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmi mirası ve İslam medeniyetinin bilimsel gelişmelere sunduğu katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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