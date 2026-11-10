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        Sivrihisar'da sezonun ilk kar yağışı sevinçle karşılandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışı özellikle çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Sivrihisar'da sezonun ilk kar yağışı sevinçle karşılandı

        Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde etkili olan kar yağışı özellikle çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

        Sivrihisar’da sabaha karşı başlayan ve ilçe merkezinde etkisini gösteren ve hala yağmaya devam ediyor. Sezonun ilk karının erken yağması tarımla uğraşan vatandaşlar arasında sevinç oluştururken, yağışın tarım sezonu için hayırlı olması temenni edildi.

        "Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyoruz"

        Kar yağışını değerlendiren esnaf İbrahim Gezgin, "Sivrihisar‘da kar yağışı başlamıştır. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Milletimize ve esnafımıza bol bereketli yıllar dileriz" dedi.

        Sivrihisarlı vatandaş Hayri Kocamanoğlu ise, "Yılın ilk karı Sivrihisar’ımızda, tabii kasım ayında çok güzel bir kar yağışı var. Bu yılın çok bereketli geçeceğine inanıyoruz. Güzel Sivrihisar’ımızda da güzel bir kar yağışı oldu" diye konuştu.

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