Eskişehir'de "1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir" sergisi açıldı

Vali Yardımcısı Akın Ağca, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, protokol üyeleri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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