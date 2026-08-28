Eskişehir'de alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Ayrıca aday sürücü olduğu belirlenen Ş.E'nin ehliyeti de iptal edildi.

Sürücüye, alkollü araç kullandığı için 25 bin lira ceza uygulandı.

Denetim esnasında durdurulan 26 GK 225 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.E'nin yapılan kontrollerde 1,26 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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