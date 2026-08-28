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        Eskişehir'de genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

        Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

        Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi.

        Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanmaya hak kazanan Eskişehir'deki çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" düzenlendi.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, genç çiftlere evlilik sürecine ilişkin çeşitli konularda bilgi verildi.

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