Eskişehir'de genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanmaya hak kazanan Eskişehir'deki çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" düzenlendi.

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