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        Eskişehir'de altın otu hasadı etkinliği yapıldı

        Eskişehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eskişehir'de Altın Otu Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında yetiştirilen altın otu bitkisinin hasadı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de altın otu hasadı etkinliği yapıldı

        Eskişehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eskişehir'de Altın Otu Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında yetiştirilen altın otu bitkisinin hasadı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda başlayan program, proje kapsamında kurulan tanıtım parsellerinde gerçekleştirilen hasat şöleniyle devam etti.

        Alpu ilçesinden gelen kadın çiftçilere altın otu eğitimi katılım sertifikaları takdim edildi.

        Hasat etkinliği kapsamında üreticilerle birlikte tanıtım alanlarında incelemelerde bulunularak proje sonuçları değerlendirildi.

        Hasat şöleni, üreticilerle gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından tanıtım parsellerinde yapılan hasat çalışmaları ve fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Alpu Kaymakamı İslam Timur, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ulaş Çınar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Yurt, Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş ile altın otu üretimi yapan kadın çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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