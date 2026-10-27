Eskişehir'de "Bizim Gök Kubbemiz Kardeşlik Projesi" değerlendirildi
Eskişehir'de, "Bizim Gök Kubbemiz Kardeşlik Projesi"nin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Giriş: 27.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
Eskişehir'de, "Bizim Gök Kubbemiz Kardeşlik Projesi"nin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Valiliğinin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlık etti.
İlgili okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, projenin uygulama süreci ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.
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