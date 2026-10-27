Kurşunlu Külliyesi için tahliye tebligatı: Başkan Kazım Kurt'tan yürütmeyi durdurma başvurusu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "3 Kasım'da burayı boşalttığımız takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacak"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kurşunlu Külliyesi için kendilerine tahliye tebligatı gönderildiğini belirterek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde belediyeye bağlı birimlerin tahliyesine yönelik tebligat üzerine basın açıklaması yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sürecin 2024 yılı sonunda başladığını ifade etti. Külliyenin tahliyesi yönündeki ilk karara karşı dava açtıklarını ve sürecin istinaf aşamasında olduğunu belirten Kurt, 20 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı kanunun Geçici 15. maddesine dikkat çekti. İlgili kanun maddesinin, vakıf şartlarını kabul eden kiracıların sözleşmelerinin 5 yıl süreyle uzatılmasını öngördüğünü hatırlatan Kurt, belediye olarak şartları kabul ettiklerini resmi olarak bildirmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini ve tahliye için 3 Kasım 2026 tarihinin tebliğ edildiğini söyledi.

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"Açıkça kanuna aykırıdır"

Tahliye işleminin durdurulması için yargıya başvurduklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, "Yürütmeyi durdurma isteği İdare Mahkemelerince iki temel şartta kabul edilir. İlki, açıkça kanuna aykırı bir idari işlemin bulunmasıdır. Burada özel bir geçici maddeyle kanun çıktı; kiracı şartları kabul ediyor ise kira sözleşmesine devam edebilir hükmü getirildi. Odunpazarı Belediyesi vakıflara 'Biz bu şartları kabul ediyoruz, kira sözleşmemizi devam ettirmek istiyoruz' dedi. Bu şartlarda kira sözleşmesi devam etmesi gerekirken 'Feshediyorum, sizi çıkarıyorum' demek açıkça kanuna aykırıdır" dedi.

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"3 müze ve cam atölyeleri kapatılacak, 18 kişi işsiz kalacak"

Tahliyenin gerçekleşmesi halinde doğacak zararlara değinen Kurt, "İkincisi ise işlemin uygulanmasıyla beraber ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğacak olmasıdır. Burayı 3 Kasım'da boşalttığımız takdirde 3 müze kapatılacak, cam atölyesi ve fırınları kapanacak, 3 festival sona erecektir. Bu alanda çalışan 18 kişi işsiz kalacak, 20'ye yakın esnafımız ticaret yapamaz hale gelecektir. Kanuna uygun olmayan bu tahliye uygulandığı takdirde telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacak; çünkü boşalttığınız anda bir daha bunun geriye dönüşü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

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"Bizim kirayla ilgili bir sorunumuz yok"

Kira bedeli üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Başkan Kurt, "Bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerde kira artış oranları ÜFE, TEFE ve enflasyon farklarına göre bizim belirlediğimiz hesapla vakıfların istediği uyuşmadı. Uyuşmadığı için bizi çıkarmaya çalıştılar. Ancak dava devam ederken kanun çıktı ve biz 'Tamam, şartlar neyse kabulümüzdür' dedik. Dolayısıyla bizim kirayla ilgili bir sorunumuz söz konusu değil; buraya zaten ciddi bir kira ödüyoruz. Bizim açımızdan sorun para değil, kiracılığımızın devam edip bu hizmetlerin sürdürülebilmesidir. Yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; aksi takdirde ayın 3'ünde burayı terk etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.