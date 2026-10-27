Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Kurşunlu Külliyesi için tahliye tebligatı: Başkan Kazım Kurt'tan yürütmeyi durdurma başvurusu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "3 Kasım'da burayı boşalttığımız takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacak"

        Kurşunlu Külliyesi için tahliye tebligatı: Başkan Kazım Kurt'tan yürütmeyi durdurma başvurusu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "3 Kasım'da burayı boşalttığımız takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacak"

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kurşunlu Külliyesi için kendilerine tahliye tebligatı gönderildiğini belirterek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Kurşunlu Külliyesi için tahliye tebligatı: Başkan Kazım Kurt'tan yürütmeyi durdurma başvurusu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "3 Kasım'da burayı boşalttığımız takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacak"

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kurşunlu Külliyesi için kendilerine tahliye tebligatı gönderildiğini belirterek, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

        Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde belediyeye bağlı birimlerin tahliyesine yönelik tebligat üzerine basın açıklaması yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sürecin 2024 yılı sonunda başladığını ifade etti. Külliyenin tahliyesi yönündeki ilk karara karşı dava açtıklarını ve sürecin istinaf aşamasında olduğunu belirten Kurt, 20 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı kanunun Geçici 15. maddesine dikkat çekti. İlgili kanun maddesinin, vakıf şartlarını kabul eden kiracıların sözleşmelerinin 5 yıl süreyle uzatılmasını öngördüğünü hatırlatan Kurt, belediye olarak şartları kabul ettiklerini resmi olarak bildirmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini ve tahliye için 3 Kasım 2026 tarihinin tebliğ edildiğini söyledi.

        REKLAM

        "Açıkça kanuna aykırıdır"

        Tahliye işleminin durdurulması için yargıya başvurduklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, "Yürütmeyi durdurma isteği İdare Mahkemelerince iki temel şartta kabul edilir. İlki, açıkça kanuna aykırı bir idari işlemin bulunmasıdır. Burada özel bir geçici maddeyle kanun çıktı; kiracı şartları kabul ediyor ise kira sözleşmesine devam edebilir hükmü getirildi. Odunpazarı Belediyesi vakıflara 'Biz bu şartları kabul ediyoruz, kira sözleşmemizi devam ettirmek istiyoruz' dedi. Bu şartlarda kira sözleşmesi devam etmesi gerekirken 'Feshediyorum, sizi çıkarıyorum' demek açıkça kanuna aykırıdır" dedi.

        REKLAM

        "3 müze ve cam atölyeleri kapatılacak, 18 kişi işsiz kalacak"

        Tahliyenin gerçekleşmesi halinde doğacak zararlara değinen Kurt, "İkincisi ise işlemin uygulanmasıyla beraber ileride telafisi mümkün olmayan zararların doğacak olmasıdır. Burayı 3 Kasım'da boşalttığımız takdirde 3 müze kapatılacak, cam atölyesi ve fırınları kapanacak, 3 festival sona erecektir. Bu alanda çalışan 18 kişi işsiz kalacak, 20'ye yakın esnafımız ticaret yapamaz hale gelecektir. Kanuna uygun olmayan bu tahliye uygulandığı takdirde telafisi mümkün olmayacak zararlar doğacak; çünkü boşalttığınız anda bir daha bunun geriye dönüşü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Bizim kirayla ilgili bir sorunumuz yok"

        Kira bedeli üzerinden yaşanan tartışmalara da değinen Başkan Kurt, "Bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerde kira artış oranları ÜFE, TEFE ve enflasyon farklarına göre bizim belirlediğimiz hesapla vakıfların istediği uyuşmadı. Uyuşmadığı için bizi çıkarmaya çalıştılar. Ancak dava devam ederken kanun çıktı ve biz 'Tamam, şartlar neyse kabulümüzdür' dedik. Dolayısıyla bizim kirayla ilgili bir sorunumuz söz konusu değil; buraya zaten ciddi bir kira ödüyoruz. Bizim açımızdan sorun para değil, kiracılığımızın devam edip bu hizmetlerin sürdürülebilmesidir. Yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; aksi takdirde ayın 3'ünde burayı terk etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de otomobilini 100 kilo dana sucuğuyla takas etti Yaklaşık 100 bi...
        Eskişehir'de otomobilini 100 kilo dana sucuğuyla takas etti Yaklaşık 100 bi...
        Eskişehir'de hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan çaycı Vatanda...
        Eskişehir'de hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan çaycı Vatanda...
        Eskişehir'in Barış Manço tarzlı tekstilcisi Hazırlayıp takması 45 dakika sü...
        Eskişehir'in Barış Manço tarzlı tekstilcisi Hazırlayıp takması 45 dakika sü...
        Sivrihisar'ın Cittaslow vizyonu Uluslararası Turizm Platformunda tanıtıldı
        Sivrihisar'ın Cittaslow vizyonu Uluslararası Turizm Platformunda tanıtıldı
        Eskişehir'de toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetleri değerlendirildi
        Eskişehir'de toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetleri değerlendirildi
        Eskişehir Vali Yılmaz'dan Antalya'ya geçmiş olsun mesajı
        Eskişehir Vali Yılmaz'dan Antalya'ya geçmiş olsun mesajı