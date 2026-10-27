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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan çaycı Vatandaşların bağışlarıyla gelen geçene simit, ayran ve su dağıtarak bir hayır köprüsü kurdu

        Eskişehir'de hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan çaycı Vatandaşların bağışlarıyla gelen geçene simit, ayran ve su dağıtarak bir hayır köprüsü kurdu

        Eskişehir'in tarihi Hamamyolu Caddesi'nde esnaflık yapan Mehmet Horuz, vatandaşların bağışlarıyla gelen geçene simit, ayran ve su dağıtarak bir hayır köprüsü kurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan çaycı Vatandaşların bağışlarıyla gelen geçene simit, ayran ve su dağıtarak bir hayır köprüsü kurdu

        Eskişehir'in tarihi Hamamyolu Caddesi'nde esnaflık yapan Mehmet Horuz, vatandaşların bağışlarıyla gelen geçene simit, ayran ve su dağıtarak bir hayır köprüsü kurdu.

        Eskişehir Hamamyolu'nda çay ocağı çalıştıran 22 yıllık işletmeci Mehmet Horuz, müşterilerinin talebi üzerine başlattığı su ve yiyecek dağıtımını son 2 yıldır sosyal medya platformlarına taşıyarak büyüttü. Yakınlarının hayrına, vefat edenlerin ruhuna ya da şifa niyetine bağışta bulunmak isteyen hayırseverler ile sokaktaki vatandaş arasında köprü olan Horuz, her gün düzenli olarak simit, ayran ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

        "Ufak tefek yardımlarla başladık, sosyal medyayla yayıldı"

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        Hayır hareketinin başlama sürecini aktaran Mehmet Horuz, "Daha önce müşterilerimiz bize ufak tefek ürünler verip 'Bunları gelen geçene dağıtın' diyordu. Biz de zamanla bu işi yaygınlaştırdık. Özellikle son iki senedir sosyal medyayı da aktif kullanarak daha geniş kitlelere ulaştık. İnsanlar vefat eden annesinin, babasının, çoluk çocuğunun hayrına ya da hastalarının şifası için bize başvuruyor. Biz de onların adına gelen geçene dağıtım yapıyoruz. İnsanlar dualar ederek 'Allah razı olsun' diyor, biz de bu hayra vesile oluyoruz" şeklinde konuştu.

        "Veren verdiğini bilmiyor, alan vereni bilmiyor"

        Dağıtımlar sırasında veren ile alan arasında gizlilik esası bulunduğunu ve bu durumun dualardaki samimiyeti artırdığını vurgulayan Horuz, "İşin en güzel yanı; veren verdiğini bilmiyor, alan da vereni bilmiyor. Kimsenin kimseden bir beklentisi veya minnet borcu olmayınca edilen dualar çok daha samimi oluyor. Dağıtım yaparken bu manevi ortamı birebir gözlemliyorum. Bir nevi hayır aracılığı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "Mevlit organizasyonlarına göre hem pratik hem ekonomik"

        Toplu yemek ve mevlit organizasyonlarına kıyasla bu yöntemin çok daha pratik ve ekonomik olduğunu belirten işletmeci Horuz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "Simit ve ayranı özel olarak fırına sipariş ettiğimiz için en az 50 adet şartı koyuyoruz. Ancak su tarafında herhangi bir alt sınırımız yok; vatandaşımız ister 1 tane ister 1000 tane bağışlayabiliyor. Piyasada 1520 lira bandında olan ürünleri biz sürümden kazanmak ve hayra vesile olmak adına 12 liradan sunuyoruz. Geleneksel mevlitlerde yemek beğenmeme veya organizasyon yükü gibi durumlar yaşanabiliyor. Burada ise hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de vatandaşın anlık gıda ihtiyacı karşılanmış oluyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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